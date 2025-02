Come sta andando Danilo al Flamengo

Danilo Flamengo, i numeri

Presenze: 5

Minuti: 361'

Goal: 0

Assist: 1

è tornato protagonista in Brasile con la maglia del, dimostrando fin da subito il suo valore. L’ex difensore della, infatti, ha avuto un impatto straordinario nel suo ritorno in patria, vincendo due trofei in appena cinque partite giocate: la Supercopa do Brasil e la Taça Guanabara.Ma non sono solo i trofei a certificare la sua importanza: anche i numeri lo consacrano già tra i migliori giocatori del Brasileirão. Danilo è primo in diverse statistiche chiave, a conferma del suo ruolo cruciale nella squadra brasiliana. In particolare, ha fatto registrare 290 passaggi riusciti, più di chiunque altro, dimostrando grande precisione e capacità di impostazione. Inoltre, si distingue per la solidità difensiva, con 45 palloni recuperati e 13 respinte difensive, fondamentali per la tenuta del reparto arretrato. Anche nella costruzione del gioco si sta facendo valere, con 17 lanci lunghi riusciti, indice della sua visione e qualità nei passaggi.