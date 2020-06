1









Un rinnovo che si farà, un rinnovo però ad alte cifre. La Gazzetta dello Sport parla di una richiesta da 15 milioni di euro, fatta da Dybala alla Juventus, e di un'operazione che si può chiudere intorno ai 12. La politica della società riguardo agli ingaggi è cambiata, perché la Juve non ha più intenzione di pagare stipendi esagerati (sui 6-7 milioni) per giocatori sì forti, ma non campioni assoluti. Dybala è un'eccezione, ma serono anche i risparmi per pagarne uno stipendio così ricco, il secondo dopo Cristiano Ronaldo. Dove andranno a prendere i soldi i bianconeri? Proprio dai risparmi, due su tutti: Pjanic e Rabiot, giocatori dall'ingaggio super, senza (il francese) un rendimento tale da sostenerlo. E poi Higuain, per cui si cerca un acquirente in grado di pagare i 18 milioni rimasti a bilancio. Lo riporta la Gazzetta.