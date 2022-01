15









Come si finanzia Dusan Vlahovic? Vi abbiamo raccontato tutto su questo colpo, chiuso con un blit in poche ore, un'offerta dritta al punto per chiudere subito. A gennaio. La Juventus, infatti, ha trovato l'accordo tra le parti e con il giocatore, ma resta in attesa di sistemare gli ultimi dettagli. Un colpo da circa 75 milioni di euro e da 7 milioni annui al giocatore. Soldi di cui la Juventus - forte di un aumento di capitale alle spalle e del risparmio sull'ingaggio di CR7 - dovrà rientrare nei prossimi mesi, tramite qualche cessione. La prima idea è di sistemare tutto con gli esuberi, ma potrebbe rendersi necessario un sacrificio importante. Il mancato rinnovo di Dybala? Forse. La cessione di De Ligt? Tutte le opzioni, oggi, vanno tenute in considerazione. Secondo quanto scrive la Repubblica, sarà proprio questa la strada: una grande cessione estiva. "E - si legge - con ogni probabilità sarà De Ligt, per due ragioni: la prima è la caratura internazionale del difensore, che può trovare acquirenti da 80 milioni e la seconda è che Allegri lo giudica sostituibile. L'Inter insegna: con la staffetta Hakimi/Dumfries, il livello tecnico si è abbassato di poco mentre il beneficio è stato enorme e un ragionamento del genere lo hanno fatto anche a Torino, dove stanno lavorando per reclutare Rudiger, a fine contratto con il Chelsea. Oltre a lui potrebbe arrivare Romagnoli dal Milan, altro svincolato".