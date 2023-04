Il post gara di Inter-Juventus fotografa un po’ quello che è il momento generale della squadra bianconera.per i risultati che non arrivano e per i dubbi legati all’extracampo. Nel dettaglio, è ancora la Gazzetta dello Sport a ricostruire quello che è successo nella pancia di San Siro. «», avrebbe detto rivolto a dirigenti (tra cui anche Marotta appunto) e giocatori nerazzurri, «». Insulti pesanti prima di infilarsi nello spogliatoio e prendersela anche con i suoi: «».In merito, da parte del club bianconero non c’è stata nessuna presa di posizione ufficiale. Però,per stemperare i toni e riportare il tutto nel recinto della buona educazione.Un passaggio a vuoto, quello di Allegri, che però non cambia l’opinione del board bianconero su di lui. Chi altri avrebbe potuto fare meglio in questa situazione? “”.