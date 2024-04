Juventus-Milan, l'analisi tattica

Ilè secondo in classifica a + 5 dalla, ma sta attraversando il momento più difficile della stagione. Assimilata l’uscita dalla Champions, aveva appena ricostruito gioco ed entusiasmo superando la Juventus in campionato, ma quando è stato il momento di giocarsela per qualcosa di reale, ha di nuovo perso la faccia contro Roma e Inter, è uscito dall’Europa League ed è precipitato nel derby-Scudetto.Ora che sta per affrontare i bianconeri il morale non può che essere a terra, la squadra è gravata da tutte le voci che annunciano la fine di un ciclo, insomma c’è aria di sbaracco. Non si vede come questo Milan abbattuto e peraltro incerottato (senza Theo, Calabria e Tomori…) possa rialzarsi così presto, e davanti a una Juve che invece, malgrado le difficoltà, ha appena staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia.Non facciamo gli scaramantici, suvvia. Anche se non esistesse la componente psicologica (che invece esiste e pesa sempre moltissimo), Allegri avrebbe comunque un bel repertorio di spunti tattici da utilizzare, la cui efficacia non solo è stata dimostrata ma anche comprovata. Insomma, gli basterebbe scopiazzare un po’ De Rossi e po’ Inzaghi per trovare il giusto mix sufficiente a riportare i bianconeri a -2 dal secondo posto. Vediamone alcuni di questi spunti tattici, che senz’altro saranno stati già analizzati nelle riunioni tattiche della Continassa.