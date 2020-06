La Juventus sta preparando il ritorno in campo allenandosi ormai in una situazione di quasi normalità, continuando a lavorare per gruppi rispettando sempre le indicazioni di sicurezza anti-coronavirus.come sempre ha lavorato molto dividendo la squadra per reparto secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport: i difensori con i difensori e gli attaccanti con gli attaccanti, supportati anche dagli inserimenti dei centrocampisti. Nessun doppio allenamento. Capitan Chiellini intanto sta lavorando per ritrovare la forma migliore dopo la rottura del crociato che gli ha fatto saltare tutta la stagione fino allo stop.