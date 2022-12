Inizio subito dicendo che non è una questione di ruolo. Rispondere alla domanda “perché Di Maria è stato così devastante nella finale dei Mondiali?” con la risposta “perché ha giocato esterno a sinistra nel tridente”, non solo è riduttivo ma potrebbe risultare anche fuorviante. Che è peggio. Eppure quella di Scaloni è stata una mossa chiave di Argentina-Francia. Forse allora non è ozioso rispondere correttamente alla domanda iniziale. Il che significa rispondere in profondità. Torna utile perché a gennaio, questo campione assoluto deve essere valorizzato al meglio anche nel club. Infortuni permettendo. Insomma che differenza c’è tra il Di Maria di Allegri e quello di Scaloni? Anche qui non basta dire che Di Maria in bianconero, diversamente dalla finale, ha giocato prevalentemente esterno destro nel 4-3-3 o seconda punta nel 3-5-1-1. Non è questo il punto. La questione tattica è più complessa, ed è di questo che vorrei parlarvi nella gallery.