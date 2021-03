1









Juventus-Napoli rischia di diventare la partita infinita. La gara si doveva giocare il 4 ottobre scorso e ancora oggi non abbiamo il risultato. Anzi, in realtà c'era: dopo che la squadra di Gattuso non si era presentata a Torino era stato convalidato il 3-0 a tavolino ai bianconeri, decisione poi ribaltata e gara da rigiocare. Sì, ma quando? Oggi, il 17 marzo 2021. O almeno così sarebbe dovuto essere. Perché, successivamente, la partita è stata spostata al prossimo 7 aprile nonostante la protesta della Roma (con tanto di esposto alla Figc).



QUI JUVE - Ma come sarebbe andata a finire se quello Juve-Napoli si fosse giocata oggi? I bianconeri sarebbero arrivati con un Ronaldo che aveva voglia di spaccare il mondo dopo la tripletta al Cagliari. In questi giorni si parla molto del suo futuro ed è stato uno dei più criticati dopo l'eliminazione dalla Champions. Lui ha risposto in campo, e chissà se l'avrebbe fatto anche contro il Napoli. Sicuramente non avrebbe avuto la possibilità di segnare Paulo Dybala, ancora ai box per il problema al ginocchio e atteso dopo la sosta. Pirlo non avrebbe avuto a disposizione nemmeno Alex Sandro per un problema muscolare, Demiral, Ramsey e Bentancur, fermato dal Covid. Quella che si sarebbe presentata contro il Napoli sarebbe stata una Juve in emergenza, con Bernardeschi probabile titolare così come dovrebbe esserlo contro il Benevento; e forse Danilo sarebbe stato schierato a centrocampo, dove nell'ultima partita ha giocato alla grande.



QUI NAPOLI - E il Napoli come sarebbe arrivato alla partita? Sicuramente con meno indisponibili della Juve: Petagna, Ghoulam e Rrahmani; nessun titolare ko, quindi. Mertens e Osimhen sono ancora in cerca della forma migliore e probabilmente sarebbero stati in ballottaggio fino all'ultimo per giocare al centro dell'attacco, il pericolo numero uno sarebbe stato Matteo Politano che in questo periodo è il più in forma e ha segnato anche contro il Milan. Ecco, il Napoli forse si sarebbe presentato allo Stadium carico dopo la vittoria contro i rossoneri e con la voglia di mettere le mani sul quarto posto. Per i bianconeri lo Juve-Napoli del 17 marzo sarebbe potuto essere una possibile iniezione di fiducia nella corsa scudetto o una quasi definitiva rassegnazione a giocarsi l'accesso in Champions. Chissà come sarà ad aprile (se si giocherà...).