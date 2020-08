Chi lo conosce bene non ha dubbi: Andrea Pirlo diventerà un grande allenatore. Oggi per la Juventus è il giorno zero, i bianconeri si raduneranno alla Continassa per dare il via alla nuova stagione, e tutti gli occhi sono puntati sul nuovo allenatore. Novità in panchina ma no nello spogliatoio, dove Pirlo ritroverà alcuni giocatori che fino a poco fa erano suoi ex compagni di squadra: da Buffon a Chiellini, baci e abbracci dopo il suo ritorno in bianconero. Ora però si fa sul serio. Da dove ripartirà la nuova Juve? La Gazzetta dello Sport ha analizzato le mosse del nuovo allenatore per riportare il sorriso in casa bianconera.



