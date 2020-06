Il mercato è ancora chiuso ufficialmente, ma la Juventus si sta già muovendo per anticipare la concorrenza sugli obiettivi prefissati. Lo scambio tra Pjanic e Arthur con il Barcellona, ormai in dirittura d'arrivo, rappresenta nel migliore dei modi la filosofia che adotterà il club nei prossimi mesi: l'obiettivo di Paratici, infatti, è quello di abbassare sia l'età media con rinforzi giovani (Arthur classe '96, Pjanic '90), che il monte ingaggi. I bianconeri infatti hanno fissato un tetto di 9 milioni lordi d'ingaggio per i nuovi acquisti.