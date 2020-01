Nel corso del match di domenica sera tra Juventus e Romasi è tuffato sotto la barriera posizionata da Szcesny per non permettere alla palla di scivolare sotto i suoi compagni di squadra. Tra i calciatori posizionati in barriera c'era anche Cristiano Ronaldo che per non sbagliare ha saltato più in alto di tutti. Un fermo immagine di quel momento mostra la faccia perplessa di Cuadrado nel vedere l'elevazione da fermo del compagno di squadra. La faccia sembra dire quasi tutto: "Ma come fa a saltare così in alto?"