La Juventus accelera per Manuel Locatelli, è lui l'obiettivo numero uno dell'estate e oggi ci sarà un incontro col Sassuolo per iniziare la trattativa. Allegri lo vuole a tutti i costi per dare equilibrio al centrocampo: Locatelli può giocare sia davanti alla difesa in un 4-2-3-1 o in un reparto a tre, dove può fare sia il regista che la mezz'ala. L'idea dell'allenatore è quella di schierarlo da play con Bentancur e Rabiot ai lati, lo racconta La Gazzetta dello Sport.