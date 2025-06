Come può cambiare la Juventus contro il Wydad Casablanca: rotazioni e un occhio ai diffidati, le opzioni di Tudor

Lapuò già chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club nel match contro i marocchini del. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri avrebbero di fatto la certezza di accedere alla fase ad eliminazione diretta con un turno d'anticipo rispetto alla conclusione del girone.Dopo il 5-0 all'Al-Ain, infatti, Igor Tudor studia le varie opzioni per il match contro il club marocchino, sconfitto 2-0 dal City al debutto, che si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Tra rotazioni e un occhio ai diffidati, ecco che il tecnico croato è chiamato a studiare tutte le opzioni sul tavolo prima di decidere con quale undici affronterà la seconda sfida mondiale.

In difesa torna Gatti?

Chi gioca sulle fasce?

Le ultime su Locatelli e Koopmeiners

Chance per Vlahovic?

La probabile formazione contro il Wydad

Contro l'Al-Ain è entrato a gara in corso, ma ora Federico Gatti - le cui condizioni sono ora ottimali - potrebbe riprendersi un posto all'interno dell'undici titolare. Kalulu, Kelly e Savona hanno offerto una buona prestazione contro l'Al-Ain, al netto della portata dell'avversario, ma la sensazione è che potrebbe toccare proprio al classe 2003 lasciare spazio al numero 4 zebrato.Possibile turnover anche sulle corsie laterali: Cambiaso, diffidato, potrebbe lasciare posto a Weah per quanto concerne il binario di sinistra, mentre sul versante opposto Tudor potrebbe riconfermare Alberto Costa, reduce da una prova di alto livello condita da due assist. L'alternativa si chiama Nico Gonzalez, con l'argentino che è rimasto seduto novanta minuti in panchina in quel di Washington.Contro l'Al-Ain non si è visto Manuel Locatelli, tenuto precauzionalmente a riposo nonostante il pieno recupero dall'infortunio patito in Nazionale. Contro il Wydad, però, il capitano bianconero potrebbe ritrovare il suo posto in cabina di regia, anche perché in mezzo al campo c'è una diffida che pende sulla testa di Weston McKennie, il quale in caso di giallo salterebbe il match con il Manchester City.E giusto per rimanere in tema di diffidati, ecco che un turno di riposo potrebbe toccare anche a Francisco Conceicao, autore di una strepitosa doppietta contro l'Al-Ain, ma poi ammonito ingenuamente: anche in questo caso Tudor non vuole correre rischi e può preservare il calciatore in vista del City. Per questo motivo sono in netta risalita le quotazioni di Teun Koopmeiners, serio candidato ad un posto da titolare nella seconda gara della fase a gironi.Se la gara contro l'Al-Ain è stata quella di Randal Kolo Muani, autore di due goal, ecco che contro la formazione marocchina, Tudor potrebbe concedere una chance a Dusan Vlahovic, che al debutto nel Mondiale ha giocato solamente 19 minuti. DV9, dunque, si candida per una maglia da titolare al fine di garantire importanti e sensibili rotazioni al centro dell'attacco zebrato.Il serbo, dunque, può trovarsi tra le mani l'occasione giusta per dare un segnale e per guidare l'attacco bianconero in una gara destinata a diventare chiave nell'economia del percorso juventino al Mondiale per Club.JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. Tudor.