Il sogno Osimhen, il futuro di Kolo Muani e Vlahovic: come può cambiare l'attacco della Juventus

Getty Images

Il reparto dellache, in estate, è destinato a cambiare di molto i propri connotati è sicuramente quello d'attacco. Il pacchetto avanzato bianconero, infatti, potrebbe subire un'opera piuttosto corposa di restyling e, dopo il, le operazioni potrebbero avere una forte accelerata.Le situazioni da monitorare in casa bianconera sono molteplici e, come riferito da Sky, potrebbe portare la Juventus ad operare ben due operazioni di spessore per quanto concerne il reparto offensivo da consegnare a Igor Tudor La struttura del parco attaccanti a disposizione di Tudor, infatti, potrebbe ruotare attorno a tre nomi:. Di seguito, caso per caso, andiamo ad analizzare la situazione dei tre attaccanti.

Il futuro di Vlahovic

Cosa filtra su Kolo Muani

Osimhen in cima alla lista

Il futuro di Dusan Vlahovic, ad oggi, rimane un rebus. L'attaccante serbo è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2026, ma il serbo potrebbe già salutare al termine di questa stagione, e quindi dopo il Mondiale per Club. Ma ogni scenario non va escluso.Si passa infatti dall'interesse manifestato prima dal Fenerbahce e successivamente dal Milan, alla possibile permanenza in quel di Torino su indicazione di Tudor. L'allenatore croato, infatti, stima moltissimo l'attaccante serbo e la sua volontà potrebbe giocare un ruolo cruciale in una vicenda di mercato che, ad oggi, sembra confluire verso un più che probabile addio.Tanto, se non tutto, dipenderà dunque da Dusan Vlahovic. Se DV9 dovesse salutare Torino, infatti, la Juventus si vedrebbe di fatto 'costretta' ad inserire due attaccanti di spessore. Per quanto riguarda Randal Kolo Muani, il club bianconero ha raggiunto l'accordo per trattenere il giocatore francese in vista del Mondiale per Club, ma manca ancora un'intesa su ciò che accadrà dopo: la Juve, dal canto suo, punta a rinnovare il prestito per un ulteriore stagione, essendo soddisfatta dal rendimento del classe 1998, capace di segnare 8 goal nel corso dei suoi primi sei mesi a Torino.In casa Juventus, sempre secondo quanto riferito da Sky, non si è affatto persa di vista la situazione relativa a Victor Osimhen. Il centravanti di proprietà del Napoli, reduce da una grande stagione in prestito al Galatasaray, ha ribadito la propria volontà di rimanere in Europa rifiutando un'offerta monstre da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.Se da un lato il Napoli pretende il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni, dall'altro il Galatasaray ritiene di avere gli argomenti giusti per ottenere il sì del club campione d'Italia. In questo contesto, però, si inserisce la Juventus che sembra veramente intenzionato ad architettare un tentativo molto serio per l'attaccante nigeriano.