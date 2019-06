Andrea Barzagli, a JTV, ha parlato dell'inizio della BBBC: "All'inizio giocava Chiellini terzino sinistro, l'anno dopo anche almeno nella parte iniziale mi ricordo che Conte lo ha rispostato terzino. Poi tutto è cambiato penso dalla partita di Napoli fuori casa, il Napoli giocava 3-5-2 e Conte ci ha messo a specchio. Da lì in poi c'è stato tanto lavoro dietro. Nessuno di noi aveva quasi mai giocato a tre. Ma alla fine sono incastri: per Bonucci era perfetto per come è lui come giocatore, oltre che quelle da difensore, mentre io e Chiellini eravamo più marcatori e andavamo addosso. Le prime volte non era facile, poi risultati e prestazioni hanno dato fiducia. Siamo diventati una corazzata, in Italia, in Europa e in Nazionale. Abbiamo fatto partite pazzesche, la nostra fase difensiva iniziava in attacco", le sue parole.



Scorri in basso per leggere l'intervista integrale.