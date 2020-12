Una situazione dura, complessa, in cui il calcio tocca corde relative ma non per questo poco importanti. Come raccontato da Tutto Napoli, la sede della Meridbulloni sembrava in procinto di essere trasferita nella sede di Torino. Per evitare la chiusura, gli operai stanno presidiando la struttura dal giorno 18 dicembre: la protesta, però, è diventata man mano sempre più singolare. Gli operai hanno infatti esposto uno striscione, "paragonando" la propria situazione a quella di Maradona: "Diego non firmò per la Juve... noi non firmeremo per Torino".