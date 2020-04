Ha fatto il giro d'Italia la foto dei quattro infermieri della clinica “Mater Domini” del gruppo Humanitas a Castellanza (Varese), diventati virali sui social con una semplice foto. Ecco, forse di semplice aveva ben poco. Anche perché il click era bello e studiato nei minimi dettagli: li ritraeva di spalle, con tute protettive e una scritta sulla schiena. 1 Buffon, 3 Chiellini, 15 Barzagli, 19 Bonucci. A La Gazzetta dello Sport, hanno raccontato l'idea.



L'IDEA - "Stavamo respirando un attimo e ho detto ai colleghi: ‘Lo sapete che siamo una grande difesa?. Sembriamo Bonucci, Barzagli e Chiellini’. Visto che siamo quattro, è stato naturale aggiungere Buffon... Iniziamo a vedere la luce dopo un mese durissimo, è stato come sbattere contro un iceberg. Ci siamo paragonati ai quattro juventini perché loro sotto pressione resistono sempre e noi non siamo stato da meno. Anzi ogni sera, tornando a casa dopo aver salvato qualcuno, mi sento come se avessi vinto la Champions. Da ragazzo come premio per gli esami ricevevo un biglietto per Chatillon e andavo al ritiro della Juve. Custodisco una maglia di Ronaldo come una reliquia, ma in questa storia faccio Chiellini: sembra un duro, però è buono come me...", le parole di Donato.



PARLA ELENA - "Come Tacconi? Mi sento un po’ come lui perché sono determinata. E ho la stessa fantasia: Leo la usa quando esce dalla difesa con la palla, un’infermiera deve usarla nelle situazioni più impensabili. Siamo le mani e gli occhi di un malato intubato. Togliere con cura lo scafandro, gli occhiali e tre paia di guanti è una delle cose più importanti per non infettarsi. I miei bimbi hanno 10 e 11 anni e sono bianconeri di cuore: tutto merito di mio padre, che ha portato la passione in famiglia".



MARTA E MARCO - "Io sono Barzagli perché, mi hanno detto, gli somiglio per carattere. Sono tranquilla, rispettosa delle regole, attenta. Io lavoro da 13 anni in terapia intensiva. Ci avevano preparato alla Sars, all’ebola ma non avevamo mai vissuto così. Il coordinatore all’inizio dell’epidemia ci ha detto che potevamo andare in un altro reparto ma nessuno si è tirato indietro, siamo un buon gruppo. Adesso spero che gli infermieri, dopo tutto questo, vengano visti con altri occhi. Noi ad esempio abbiamo un contratto scaduto da tantissimo...", racconta Marta.



Marco invece è uno strano caso di Buffon milanista: "Io sono un tifoso da grandi eventi, alla domenica non mi scaldo molto. In comune con Gigi? Posso avere la grinta, non molto altro: lui è un campionissimo. In compenso mio figlio è molto juventino, quindi tifoso di Buffon. Il segreto di tutto questo è il sorriso. Pensate ai malati, si svegliano dopo giorni di coma e vedono solo una maschera con una tuta bianca, un medico con un volto senza emozioni. È terribile. Se il nome di Buffon aiuta a instaurare un rapporto umano, ha fatto il suo dovere".