. Un’estate di notti magiche, la vittoria dell’Europeo, il matrimonio: Federicoè un’altra persona, rispetto a quella che ha lasciato la Continassa alla fine del campionato scorso. È anche un altro calciatore, o almeno così sembrerebbe dopo l’ultima fase di precampionato. Le due cose, naturalmente, sono indissolubili e vanno di pari passo. La fiducia di Mancini che lo ha convocato, i rigori battuti e la vittoria dell’Europeo sono stati benzina per l’autostima di Bernardeschi. ECONTRO L’ATALANTA -. In questi 4 anni, però, quante volte lo si è visto fare qualcosa di simile al gol segnato ieri sera contro l’Atalanta? Molti di più gli errori tecnici, le prestazioni sottotono, le panchine, le critiche del pubblico e degli addetti ai lavori. Questione, come si diceva prima, di autostima, di rischiare la giocata, come, probabilmente, preferirebbe dire lui. Da possibile partente, quindi,. La Juve e i suoi tifosi sperano: in uno dei mercati più difficili di sempre, uno degli acquisti più importanti può essere un calciatore arrivato nel 2017. Paradossale, certo. Ma, allo stesso tempo, si tratta anche di un ultimatum: