Come giocherebbe oggi la Juventus nella prossima stagione

Come giocherebbe la Juventus oggi

Il mercato è appena iniziato e la Juventus dovrà ancora fare molto sia in entrata che in uscita. Damien Comolli è al lavoro per dare a Igor Tudor una rosa in grado di competere su tutti i fronti in un''altra stagione si preannuncia molto impegnativa per i bianconeri. L'obiettivo della Juve è rinforzare la rosa con almeno un acquisto per reparto ma per fare tutto dovrà incassare anche dalla cessioni liberando spazio. Ma come giocherebbe oggi la Juventus?Sicuramente Igor Tudor non cambierà sistema tattico, almeno nelle idee iniziali, proseguendo quindi con il 3-4-2-1. Considerando l'acquisto di Jonathan David e i giocatori che hanno lasciato la Juve dopo il prestito come Conceicao e Kolo Muani, per cui comunque il club cercherà una soluzione per riabbracciarli, così giocherebbe la Juventus in questo momento. Una formazione che però sarà sicuramente diversa da quella che ha in mente Tudor e la dirigenza.