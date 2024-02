Come giocherebbe la Juventus di Thiago Motta? L’analisi tattica

Come giocherebbe la Juventus di Thiago Motta? La formazione

Juventus (4-3-3)

Szczesny

Weah

Djalò

Bremer

Cambiaso

Alcaraz

Locatelli

Fagioli

Soulé

Vlahovic

Chiesa

Juventus (4-2-3-1)

Szczesny

Weah

Bremer

Djalò

Cambiaso

Locatelli

Fagioli

Soulé

Yildiz

Chiesa

Vlahovic

Nel post, Massimilianoha ribattuto e mandato la palla dall’altra parte: “Il mio futuro non è una priorità”. Il dossier, con il passare del tempo, però, sta scalando la graduatoria delle faccende di cui occuparsi dalle parti della Continassa. Molto difficile che il tecnico possa cominciare la prossima stagione con il contratto in scadenza . Allo stesso tempo, se le parti dovessero sedersi al tavolo delle trattative, ci sarebbe da definire la questione spinosa dell’ingaggio:Insomma, il rinnovo di Allegri sarebbe tutt’altro che una formalità ed è normale che, a questo punto della stagione, se ne parli. Ancor di più se in casa Juventus, come ha raccontato calciomercato.com, sia partita una telefonata in direzione dell’entourage di Thiago Motta. Ma come giocherebbe la sua? Proviamo ad approfondire.Nel calcio moderno, come spesso ripetono gli allenatori, i moduli sono solo numeri. Ma noi, comunque, da qui partiamo. Il modulo più utilizzato da Thiago Motta è il; il suo Bologna, in questa stagione, sta giocando con ilIn fase di costruzione, la squadra felsinea parte dalla linea difensiva che in questa fase è aiutata dal movimento del play che si abbassa, mentre le mezzali offrono linee di passaggio in verticale. Tanto possesso palla e pazienza senza rischi, ma non fine a sé stesso: appena si può, l’indicazione di Thiago Motta è quella di verticalizzare e ribaltare gli equilibri.In fase offensiva, ilè una squadra fluida dove, in particolare, sono centrocampisti e ali a scambiarsi continuamente di posizione senza lasciare punti di riferimento all’avversario, lo sviluppo dell’azione avviene soprattutto sui binari esterni. L’attaccante, soprattutto quest’anno con, partecipa molto alla manovra, offrendo una sponda e con il compito di imbucare per i compagni che si buttano dentro.Per quel che riguarda la fase difensiva, le squadre di Thiago Motta, una volta perso il pallone, cercano ferocemente di recuperarlo.per mettere in difficoltà la costruzione avversaria e ribaltare subito l’azione, centrocampisti ed esterni si posizionano uno contro uno. Vista la rosa a disposizione, quest’anno il Bologna preferisce tenere lontani gli avversari dalla propria area di rigore,Proviamo a ipotizzare una formazione di partenza dellaallenata da