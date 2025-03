Come giocherebbe la Juventus di Roberto Mancini? 4-3-3, largo agli esterni e... un centravanti da acquistare

AFP via Getty Images



La Juventus di Mancini: 4-3-3

Tra difesa e centrocampo



In attacco

Sembra il gioco dell'estate, e ancora come tale deve essere inteso: se dovesse arrivare Roberto Mancini - così come raccontano le cronache di questi giorni -, allora quale Juventus troverebbe? E cosa potrebbe farne?Di sicuro, il Mancio sarebbe un normalizzatore. NChe sono in realtà molto chiare: calcio verticale, ricerca di un gioco tanto estetico quanto pragmatico e spazio agli esterni, bassi e alti.Disegniamola così, allora, con un 4-3-3. Che poi è la variante sulla quale parte del tifo bianconero si è "scontrata" con le idee di Motta, integralista nel suo sistema che comunque varia a partita in corso, e non poco. Chi potrebbe risultare determinante? Così, su due piedi, l'acquisto di Conceicao può essere un buon punto di partenza.Di Gregorio tra i pali, e ci siamo. In difesa torna, e va bene.sarebbe utilissimo con Mancini, che potrebbe sfruttarlo "alla Chiellini", mentre il vero problema inizia a porsi lato terzini: Cambiaso ha mercato e può andare via, per l'ex CT sarebbero utilissimi esterni di corsa e qualità.è da valutare per come tornerà,non sarebbe invece un'opzione concreta sull'out.Qui il mercato deve intervenire, e per un profilo dall'alta capacità atletica. Come a centrocampo: Locatelli può avere una vita diversa, mentre dall'altro lato Thuram può essere l'asset giusto come mezzala purissima. Davanti alla difesa? Un organizzatore vero di gioco, non qualcuno di adattato. Salvo situazioni dal mercato,lì può crescere. Non, che potrebbe tornare a fare la mezzala di qualità e giocarsi il posto con Locatelli.Se di esterni offensivi questa Juve è davvero piena, allora la scelta si fa imbarazzante: da, passando per- pure qui, riferimento alla vecchia Nazionale dell'Europeo: provarlo da Insigne? -, c'è tantissima qualità. Davanti invece tocca prendere un centravanti verissimo: non sarà Vlahovic per mille questioni, ma rischierebbe forse pureIl nome? Osimhen, naturalmente, unirebbe tutte le necessità. O magari qualcuno di fisico, tecnico, e con ampi margini di crescita. Lorenzonon è niente male. Alternativa: Mateo, che Mancini ha svezzato in azzurro. E che ora è il capocannoniere del campionato.