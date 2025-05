Come giocherebbe la Juventus di Conte? Modulo, formazione e uomini chiave

Getty Images

La stagione dellaè tutt'altro che finita e l'ultima partita in programma domenica sul campo del Venezia vale un anno di lavoro: con una vittoria i bianconeri sarebbero certi di prendere parte alla prossima edizione della Champions League. Un imperativo, dunque, per la squadra di Igor Tudor prima di pensare al futuro.Un futuro che, per la Juventus, potrebbe significare un ritorno al passato. Proprio così, perché il grande obiettivo della dirigenza bianconera, dopo aver concesso a Tudor anche la vetrina del Mondiale per Club, sarebbe quello di affidare la rinascita bianconera ad

Come giocherebbe la Juventus con Conte: il modulo

La formazione

Gli uomini chiave

La probabile formazione

3-5-2: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Weah, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic.

3-4-3: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Weah, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Vlahovic, Yildiz.

4-3-3: Di Gregoerio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Vlahovic, Yildiz

L'allenatore salentino, vicino a vincere lo Scudetto alla guida del Napoli, è il candidato numero per tornare al timone del club bianconero e per provare a imbastire l'operazione rilancio di una squadra che ormai da cinque anni non riesce a competere per lo Scudetto, oltre ad aver collezionato brutte figure anche in Europa. Ma qualora dovesse concretizzarsi il clamoroso ritorno come giocherebbe la formazione bianconera con il tecnico salentino nuovamente in plancia di comando.Conte, in caso di ritorno alla Juventus, potrebbe ripartire da dove aveva lasciato ovvero dall'impostazione tattica del 3-5-2. La difesa a tre, infatti, rimane un caposaldo del modo di intendere calcio dell'allenatore leccese e non c'è da dubitare che, nel caso, sarebbe pronto a riproporre il tutto anche in quel di Torino. Il 3-5-2, infatti, è il modulo con il quale Conte ha costruito i suoi successi più importanti, ma nel corso del suo percorso ha saputo anche aprirsi a nuovi sistemi di gioco: al Tottenham e al Napoli è spesso ricorso al 3-4-3, così come, sempre in Campania, ha avuto modo di lavorare anche sulla difesa a quattro.In attesa di capire che cosa potrebbe portare in dote il mercato, la Juventus di Conte potrebbe schierarsi a tre dietro con Gatti e Kalulu ad agire da braccetti e Bremer a rappresentare il perno centrale della difesa. Il centrocampo, anche quello a tre, potrebbe essere composto da Locatelli in cabina di regia con Thuram e Koopmeiners ad agire da mezzali. Sulle corsie esterne sarebbe facile prevedere una titolarità per Cambiaso a sinistra, mentre sulla destra un elemento dalle caratteristiche come quelle di Weah potrebbe trovare spazio. In avanti la certezza rimane Yildiz, mentre il mercato dovrà per forza di cose portare a Torino un attaccante di peso. Conte però potrebbe anche decidere di giocare con il tridente offensivo, quindi con Yildiz e Nico Gonzalez che potrebbero agire ai lati del centravanti di riferimento.Conte, in caso di ritorno sulla panchina della Juventus, avrebbe sicuramente diversi riferimenti dai quali ripartire e sui quali innestare il suo progetto. Bremer, Gatti e Kalulu rappresentano le certezze difensive, mentre in mezzo al campo un profilo come Thuram potrebbe incarnare le caratteristiche per diventare un imprescindibile di Conte. In avanti l'unica certezza risponde al nome di Kenan Yildiz, visto che il pacchetto offensivo è sicuramente destinato ad un'ampia opera di restyling.Di seguito ecco gli ipotetici schieramenti della Juventus con Conte allenatore, al netto dei calciatori attualmente presenti in rosa.