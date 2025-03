Come giocherebbe la Juventus con Stefano Pioli

Getty Images

Qualcosa potrebbe muoversi già domenica . Non nel senso di un esonero immediato in caso di sconfitta, ma quantomeno nei termini di una riflessione più approfondita sull'operato e sul futuro di, per cui è stato concepito un progetto triennale che però, ad oggi, non ha dato i risultati sperati. Ecco perché si stanno già facendo i nomi dei possibili candidati alla sostituzione dell'italo-brasiliano sulla panchina della, un elenco che al momento vede tra i favoriti, almeno stando a quanto filtra , anche l'ex Milan, un allenatore aziendalista che dunque rappresenterebbe una novità importante rispetto all'attuale tecnico.

Come giocherebbe la Juventus con Pioli?

La difesa

Il centrocampo

L'attacco

Ma come giocherebbe con lui la Juve? Innanzitutto va detto che alla Continassa il classe 1965 troverebbe già diversi elementi adatti al suo calcio, a principi che comunque ha dimostrato di saper adattare bene anche alle caratteristiche degli avversari e alle situazioni (un aspetto in cui invece Thiago Motta è un po' mancato , in una forma di integralismo poco utile e proficua). Non a caso, dopo essere partito a Salerno con un classico 4-4-2, è evoluto passando attraverso schieramenti ad albero di Natale e difesa a tre, fino a virare definitivamente sule sulIn primis, guardando alla difesa, a Torino Pioli avrebbe con sé quelche, trasformato da esterno destro a difensore centrale, è diventato uno dei pilastri del suocapace di vincere il campionato, e che sarebbe perfetto in coppia con. Un giocatore ideale per lui sarebbe anche, che gli permetterebbe di replicare quei movimenti tipici di Theo Hernandez, ma in caso di cessione dell'azzurro potrebbe magari ritrovare quelche aveva allenato per pochi mesi a Firenze, quando era ancora un po' acerbo.Passando al centrocampo,sarebbe uno dei punti fermi della Juventus di Pioli, un po' come Franck Kessie al Milan, mentre al suo fiancopotrebbe agire da regista con il compito di abbassarsi in mezzo ai due difensori centrali nella prima costruzione.potrebbe continuare a mettersi a disposizione come jolly, mentre rischierebbe di complicarsi la posizione di, che in caso di addio potrebbe lasciare spazio a quelche l'ex allenatore del Milan conosce decisamente bene.Infine l'attacco. Per Pioli potrebbe rivelarsi molto utile, che andrebbe ad occupare la casella del trequartista sulla falsariga di quanto fatto in rossonero da Hakan Calhanoglu, mentre sulle fasce potrebbe essere confermatoe/o alzato; a quel punto sulla sinistra si farebbe affidamento su- mercato permettendo -, conche invece diventerebbe sostenibile solo con un terzino più bloccato alle spalle. Più incerta la questione centravanti, considerando che- lanciato tra i "grandi" proprio da Pioli a Firenze - sembra ormai destinato a salutare e è tutt'altro che certo, ad oggi, della permanenza . La buona notizia, però, è che il tecnico parmense ha dimostrato anche nel corso della sua carriera di sapersi adattare bene al materiale a disposizione, senza andare a stravolgere le caratteristiche di nessuno. E questo sarebbe già un ottimo punto di partenza, in una Juventus che, con tutta probabilità, finirà per cambiare ancora in maniera abbastanza profonda.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui