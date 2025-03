La soluzione interna: come giocherebbe la Juventus con Brambilla traghettatore

Getty Images for Lega Serie A

La stagione 2023/24 dellasi era chiusa con il licenziamento di Massimiliano Allegri dopo la finalissima di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta e con il temporaneo insediamento in panchina, in qualità di traghettatore, di Paolo Montero, all'epoca dei fatti tecnico della Primavera e poi chiamato a guidare la prima squadra negli ultimi due appuntamenti stagionali contro Bologna e Monza.Fu, di fatto, il preludio all'arrivo di Thiago Motta, l'uomo designato per aprire un nuovo ciclo all'ombra della mole a partire dalla stagione 2024/25. A meno di un anno di distanza, però, lo scenario potrebbe clamorosamente riproporsi. Qualora la situazione, già di per sé molto delicata in casa Juventus, dovesse precipitare con un'altra debacle in quel di Firenze, ecco che la Juve potrebbe prendere in considerazione l'idea di separarsi dal tecnico italo-brasiliano con nove giornate d'anticipo rispetto al finale di stagione.

In tal caso, urgerebbe trovare una soluzione immediata per consentire ai bianconeri di non perdere di vista la concreta possibilità di giocarsi il quarto posto fino alla fine e, se il nome di Roberto Mancini sarebbe comunque appetibile nell'immediato, non è affatto da escludere la possibilità che si ricorra ad una soluzione interna. Quale? Quella che conduce direttamente a, attuale tecnico che sta facendo le fortune della Juventus Next Gen, dove è stato richiamato in seguito all'esonero di Paolo Montero, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di traghettatore.Nel corso della sua prima esperienza in bianconero, dal 2022 al 2024, Brambilla ha utilizzato il 3-4-2-1 come modulo di riferimento, ma da quando è tornato a sedersi sulla panchina bianconera, l'ex tecnico della Primavera dell'Atalanta ha usato un'impostazione di partenza improntata sul 4-2-3-1 alternandolo però nel corso della stagione anche al 3-5-2, assetto tattico proposto con insistenza soprattutto nelle ultime uscite ufficiali.Per quanto riguarda la difesa, in caso di schieramento a tre, Brambilla andrebbe sicuramente a puntare su, probabilmente il giocatore con il maggior background in termini di difesa a tre, affiancandogli verosimilmente, condestinato a rappresentare comunque una soluzione importante in termini di rotazioni sia da braccetto che da centrale. Qualora invece la Juventus dovesse schierarsi a quattro con Brambilla, ecco che Gatti, Kalulu e Veiga sarebbero chiamati ad alternarsi al centro del reparto, mentre per quanto riguarda la casella di destra occhio a Nicolò Savona che, proprio con Brambilla, ha giocato tantissimo in Next Gen. A sinistra, invece, il posto spetterebbe di diritto ad Andrea Cambiaso, con Kelly nuovamente più defilato.L'eventuale centrocampo di Brambilla potrà essere ovviamente a due o a tre: i punti fermi potrebbero ovviamente essere, in entrambe le casistiche, sia Locatelli che Thuram, con Koopmeiners che potrebbe fungere da mezzala in caso di 3-5-2 o da trequartista se Brambilla decidesse di puntare sul 4-2-3-1.

La geometria dell'attacco, invece, è tutta da costruire. In caso di 3-5-2, la suggestione di Vlahovic con Kolo Muani potrebbe prendere decisamente corpo, ma le tante soluzioni che la Juventus ha sulle corsie esterne impongono doverosi ragionamenti. Il parco ali, che comprende Yildiz, Mbangula - tra l'altro lanciato da Brambilla in Next Gen - Conceicao e Nico Gonzalez, rappresentano un capitale che non può essere accantonato. Ecco perché non è nemmeno da escludere che in avanti si possa andare con il tridente, magari inserendo Cambiaso e Weah come propulsori a tutta fascia sia in caso di 3-5-2 che di 4-3-3. Se il modulo designato fosse invece il 4-2-3-1 ecco che Brambilla avrebbe a disposizione due coppie su entrambi i binari.



