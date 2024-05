Come giocherà la Juventus di Thiago Motta? L’analisi tattica

Come giocherà la Juventus di Thiago Motta? La formazione

Juventus (4-3-3)

Szczesny

Danilo

Gatti

Bremer

Cambiaso

Miretti

Locatelli

Fagioli

Soulé

Vlahovic

Chiesa

Juventus (4-2-3-1)

Szczesny

Danilo

Gatti

Bremer

Cambiaso

Locatelli

Fagioli

Soulé

Yildiz

Chiesa

Vlahovic

Adesso ci siamo, siamo alle fasi finali.e il hanno comunicato che non proseguiranno insieme la loro storia trionfale , culminata con l'accesso alla prossima Champions League. Lato, invece, accordo raggiunto con l'allenatore. Si aspettano le firme e il suo arrivo a Torino : questione di pazienza e di passaggi formali e tempistiche da rispettare. Ma come giocherà la nuova Juventus di Thiago Motta? Proviamo a ipotizzarlo.Nel calcio moderno, come spesso ripetono gli allenatori, i moduli sono solo numeri. Ma noi, comunque, da qui partiamo. Il modulo più utilizzato da Thiago Motta è il; il suo Bologna, in questa stagione, sta giocando con ilIn fase di costruzione, la squadra felsinea parte dalla linea difensiva che in questa fase è aiutata dal movimento del play che si abbassa, mentre le mezzali offrono linee di passaggio in verticale. Tanto possesso palla e pazienza senza rischi, ma non fine a sé stesso: appena si può, l’indicazione di Thiago Motta è quella di verticalizzare e ribaltare gli equilibri.In fase offensiva, ilè una squadra fluida dove, in particolare, sono centrocampisti e ali a scambiarsi continuamente di posizione senza lasciare punti di riferimento all’avversario, lo sviluppo dell’azione avviene soprattutto sui binari esterni. L’attaccante, soprattutto quest’anno con, partecipa molto alla manovra, offrendo una sponda e con il compito di imbucare per i compagni che si buttano dentro.Per quel che riguarda la fase difensiva, le squadre di Thiago Motta, una volta perso il pallone, cercano ferocemente di recuperarlo.per mettere in difficoltà la costruzione avversaria e ribaltare subito l’azione, centrocampisti ed esterni si posizionano uno contro uno. Vista la rosa a disposizione, quest’anno il Bologna preferisce tenere lontani gli avversari dalla propria area di rigore,Proviamo a ipotizzare una formazione di partenza dellaallenata daVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.