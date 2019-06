La Juventus di Maurizio Sarri può avere tre vesti diverse. Come riporta Tuttosport, un’ipotesi è quella del 4-3-3 con un “numero 9 classico”, un centravanti del calibro di Mauro Icardi (non a caso il primo obiettivo per l’attacco). Ma c’è anche l’idea che porta all’utilizzo di una prima punta mobile, in stile Mertens al Napoli: in questo caso il ruolo potrebbe essere ricoperto da Cristiano Ronaldo. Infine, occhio al 4-3-1-2, modulo che Sarri ha scelto ai tempi dell’Empoli: CR7 in quest’ultimo scenario sarebbe una delle due punte, con al suo fianco Icardi e un trequartista (Bernardeschi, Ramsey o Dybala, qualora la Joya rimanesse a Torino).