Il Corriere dello Sport è sicuro: Andrea Pirlo giocherà con un 4-3-3 flessibile. Tra un dubbio e l'altro, la certezza al momento sembra essere il tridente d'attacco: Kulusevski, Dybala e Ronaldo, sono loro i tre titolari secondo il quotidiano. L'unica novità lì davanti, quindi, sarebbe l'inserimento dello svedese ex Parma che prenderebbe il posto di Douglas Costa e Bernardeschi che si sono alternati nella stagione scorsa. Dybala e Ronaldo i due intoccabili, come ha confermato anche l'allenatore oggi in conferenza.