Nasce la nuova Juventus, quella targata, il tecnico del Bologna delle meraviglie. Manca soltanto l'ufficialità prima di vedere l'allenatore italo-brasiliano alla guida della Vecchia Signora. Il calcio di Thiago è molto diverso rispetto a quello visto in questi anni sotto Massimiliano Allegri. Ecco tutte le differenze.Thiago vuole unQuesto sta alla base del suo calcio. Nell'ultima stagione il suo Bologna ha avuto in media un possesso pari al 57,8%, Allegri circa il 10% in meno. Caratteristica tipo del calcio di Motta è la, l'obiettivo è conquistare palla addirittura già nella metà campo avversaria. Un'altra caratteristica è il costante movimento degli spazi.In carriera ha utilizzato diversi moduli.. Non è soltanto un calcio posizionale ma è anche funzionale e relazionale. Il 'toco y me voy' (passo e vado in avanti) è stato un marchio di fabbrica del Bologna in questa stagione.Al centro della nuova Juventus di Thiago ci sarà Federico, qualora rinnovasse il suo contratto in bianconero che verrebbe schierato nel ruolo di esterno, quello preferito dall'ex Fiorentina. Il riferimento offensivo dovrebbe essere Dusanche gode di grande stima da parte di Thiago Motta. A centrocampo sarà rivoluzione per quanto riguarda gli interpreti e soprattutto i rinforzi. Punto fermo sarà certamente Andrea, che ha già avuto Motta come allenatore ed è stato un punto fermo del suo Bologna.