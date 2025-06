Come giocherà il Real Madrid contro la Juventus? La probabile formazione e la scelta su Mbappé

Getty Images

La probabile formazione del Real Madrid contro la Juventus

Si avvicina la grande sfida tra Real Madrid e Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club, in programma martedì a Miami alle ore 21. La squadra di Xabi Alonso arriva al match essendosi qualificata come prima nel girone mentre i bianconeri da secondi, dietro il Manchester City. Come giocherà il Real Madrid contro la squadra di Igor Tudor? E soprattutto ci sarà Kylian Mbappé dopo i problemi fisici?Il Real Madrid si sta adattando alla nuova idea di gioco data da Xabi Alonso, che nell'ultima partita ha cambiato modulo passando ad un insolito 3-5-2. Sistema tattico che potrebbe riproporre anche contro la Juventus. In difesa ci sarà l'ex Huijsen, con Tchouameni che giocherà da centrale con esterni Alexander-Arnold e Fran Garcia. In attacco invece il dubbio è legato a Mbappé, che è reduce da un problema che lo ha fermato fino ad ora non facendolo giocare negli Stati Uniti. Il fuoriclasse però è tornato ad allenarsi con il gruppo e per questo potrebbe giocare titolare insieme a Vinicius Junior. L'alternativa a Mbappé è Gonzalo Garcia, che ha brillato nelle prime gare.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Guler, Valverde, Bellingham, Fran Garcia; Mbappe, Vinicius. All.: Xabi Alonso.