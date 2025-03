Come giocano le squadre di Igor Tudor

Paolo Bruno

Igorè pronto a diventare il nuovo allenatore dellae la sua squadra avrà un’identità chiara e definita. Il tecnico croato è un sostenitore della difesa a tre e predilige un calcio aggressivo e verticale, pur mantenendo equilibrio e rispetto dei ruoli. L’obiettivo principale sarà costruire un’identità solida, basata su un undici titolare ben definito.Per quanto riguarda la formazione, Tudor dovrebbe puntare su Andrea Cambiaso e Timothy Weah come esterni, fondamentali per dare ampiezza e intensità alla manovra. A centrocampo, Manuel Locatelli e Khéphren Thuram dovrebbero gestire il gioco e garantire sia copertura difensiva che dinamismo nella fase offensiva.

In attacco, il tecnico potrebbe schierare contemporaneamente Randal Kolo Muani e Dušan Vlahović. Quest’ultimo, in particolare, sembra essere molto apprezzato da Tudor e potrebbe avere un ruolo chiave nel nuovo sistema di gioco. La sua fisicità e capacità realizzativa si sposano bene con l’idea di un calcio diretto ed efficace.Con queste premesse, la Juventus di Tudor si prospetta come una squadra intensa e ben organizzata, pronta a imporre il proprio gioco con aggressività e determinazione.