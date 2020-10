Federico Chiesa è il prossimo colpo della Juve. L'esterno della Fiorentina sembra essere ormai pronto ad approdare a Torino, come tanto ha sperato e voluto. Un colpo che si potrà chiudere solo nelle prossime ore, con una serie di tasselli che andranno al loro posto. Ma come giocherà la Juve di Pirlo con Chiesa?



Come scrive la Gazzetta, "nel 3-4-1-2 impiegato finora, Chiesa potrebbe correre a destra come ha fatto a Roma lo svedese che, a questo punto, potrebbe giocare al fianco di CR7 oppure alle spalle di due punte (Dybala-CR7, Morata, CR7), nella casella occupata finora da Ramsey e destinata a Dybala. Pirlo può sbizzarrirsi, al prezzo di un paio di esclusioni eccellenti. Non si scappa. Ma nel calcio delle 5 sostituzioni e delle partite ravvicinate, il turnover è una necessità più che una scelta. L’esterno a tutta fascia, Chiesa lo ha già fatto con Iachini, anche a costo di finire spremuto come a San Siro, dopo le rincorse da terzino a Perisic. La lezione di Paulo Sousa, che lo lanciò, gli tornerà utile perché Pirlo segue gli stessi principi: costruzione a 3 e difesa con due linee a 4. Ma c’è una differenza sostanziale: Sousa abbassava uno dei suoi due trequartisti (3-4-2-1), in genere Bernardeschi, per aiutare l’impostazione di Badelj e Vecino. Cercava la superiorità palleggiando, prima di aggredire l’area. A Roma invece il trequartista di Pirlo (Ramsey) e gli esterni si spalmavano subito sulla linea dei 5 attaccanti (3-2-5). In un assetto del genere, oltre a sfiancarsi in copertura, Chiesa faticherebbe a spendere la progressione, che è la sua arma migliore. E soffrirebbe, come ha sofferto Kulusevski a Roma. L’arrivo di Federico Chiesa costringerà il Maestro a rimettersi alla lavagna".