Getty Images

Come è andato Kessié in Arabia Saudita: i numeri

Dall'Italia al Barcellona e l'Arabia Saudita,dopo gli anni al Milan ha trascorso una stagione in Spagna prima poi di cambiare radicalmente e accettare l'offerta saudita dell'Al Ahli. Il centrocampista gioca in Arabia da due stagioni ed è tornato un profilo nella lista della Juventus per la prossima stagione. Ma che giocatore ritroverebbe la Serie A? Ecco com'è andata l'esperienza di Kessié in Arabia Saudita fino ad ora.Kessié ha concluso la sua seconda stagione con la maglia dell'Al Ahli. Ha concluso l'ultimo campionato al quinti posto mentre nell'annata prima aveva raggiunto il terzo posto. Questi i risultati di squadra ma a livello individuale come è andato l'ex Milan?

Kessié nella prima stagione in Arabia è andato in doppia cifra di goal, toccando quota 10 reti a qui ha aggiunto quattro assist. Numeri importanti quindi realizzati in 33 presenze, giocando in totale quasi 3000 minuti. Non è riuscito a ripetersi la stagione successiva, dove è stato in campo di più (3783 minuti) disputando anche l'AFC Champions League. Solo 4 goal per Kessié. L'ivoriano però ha dimostrato di essere ancora una garanzia dal punto di vista fisico, non saltando neanche una partita per infortunio da quando è in Arabia.