Impatto super, poi la discesa: come è andata l'ultima stagione di Weah e Mbangula con la Juventus?

In casa Juventus si lavora ad una doppia operazione in uscita che vedeormai in procinto di lasciare la maglia bianconera per approdare in Premier League, più precisamente all'ambizioso Nottingham Forest. I due club, che hanno già raggiunto un'intesa di massima, stanno definendo un'operazione che, complessivamente, dovrebbe iniettare 23 milioni di euro nelle casse del club bianconero.L'avventura in bianconeri dei due esterni, dunque, è destinata a concludersi. Weah era arrivato nell'estate del 2023 dal Lille, mentre Mbangula era stato promosso in estate dalla Juventus Next Gen. Per loro, dunque, il capitolo a tinte bianconere si sta per chiudere e ad attenderli c'è appunto la Premier dove, in ogni caso, continueranno a dividere lo spogliatoio. Ma come è andata la loro ultima stagione?

La stagione di Weah

I numeri di Weah

43 presenze

24 volte titolare

6 goal

5 assist

L'annata di Mbangula

I numeri di Mbangula

32 presenze

11 volte titolare

4 goal

5 assist

Dopo una prima annata agli ordini di Massimiliano Allegri, nella quale si è visto pochissimo, Weah ha impattato alla grande con l'arrivo di Thiago Motta. Subito goal e assist all'esordio stagionale contro il Como, a fare da preambolo ad una prima parte di stagione di altissimo profilo, nel corso della quale è andato a segno anche contro Inter, Parma, Torino, Milan e PSV in Champions League. Agli ordini di Thiago Motta, Weah si è scoperto vero e proprio jolly: l'ex allenatore bianconero l'ha schierato prevalentemente da esterno offensivo di destra, ma anche in qualità di terzino. In alcuni frangenti, il classe 2001 è stato dirottato sul versante mancino, senza mai abbassare il livello del suo rendimento.La sua stagione, però, ha perso di tono quando sulla panchina bianconera è arrivato Igor Tudor. All'interno del 3-4-2-1 del tecnico croato, infatti, Weah è diventato una seconda scelta e nelle ultime nove giornate di campionato, l'esterno statunitense ha giocato soltanto tre partite da titolare. Il Mondiale per Club attualmente in corso ha fornito ulteriori indizi: Weah non è mai stato schierato dal primo minuto, con Tudor che sulla corsia di competenza gli ha sempre preferito Alberto Costa. Ulteriore segnale che l'ha spinto, di fatto, fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore zebrato.La 2024/25 è stata inoltre la primissima stagione di Samuel Mbangula in qualità di giocatore della prima squadra. Convocato per il ritiro estivo in Germania, l'esterno belga classe 2004 ha convinto da subito Thiago Motta che l'ha voluto con sé in prima squadra. Schierato titolare a sorpresa nel giorno del debutto ufficiale contro il Como, Mbangula ha lasciato subito un segno indelebile: goal dell'1-0 e assist per il tris di Cambiaso. Una settimana più tardi, a Verona, è arrivata un'altra prova da urlo: nello 0-3 del Bentegodi, Samuel ha confezionato l'assist per il goal di Savona prima di procurarsi il rigore trasformato da Vlahovic.Dopo un avvio folgorante, Mbangula è stato costretto a convivere con un periodo di fisiologico assestamento, nel corso del quale è comunque riuscito a piazzare delle zampate d'autore: su tutti il goal al Milan, il goal a tempo scaduto contro il Bologna e la rete ai playoff di Champions League contro il PSV. Come accaduto per Weah, però, l'arrivo in panchina di Tudor ha drasticamente ridotto il suo minutaggio. Con il croato al timone, infatti, Mbangula ha giocato solo 4 minuti nelle ultime 12 partite. Decisamente troppo, troppo poco.