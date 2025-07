Come è andata l'ultima stagione di Molina all'Atletico Madrid

Getty Images

Stando a quanto emerso nelle scorse ore , èl'ultima idea dellaper la fascia destra, una potenziale occasione da cogliere considerando che l'potrebbe aprire alla cessione per fare cassa: la pista è da seguire con attenzione, anche perché sembra che il profilo dell'argentino abbia già messo d'accordo tutti alla Continassa, da Damien Comolli a Giorgio Chiellini fino, ovviamente, a Igor Tudor. Campione del Mondo con la sua Nazionale, l'ex Udinese è un giocatore di grande esperienza, che tra l'altro conosce bene anche il campionato italiano avendo indossato per due anni la maglia dell'Udinese.

Molina-Atletico Madrid: i numeri della stagione

Ma come è andato il suo ultimo anno all'Atletico? Molina ha collezionato in totale 46 presenze, per un totale di 2.398 minuti, con un goal, tre assist e due cartellini gialli. Nella seconda parte della stagione è stato impiegato con minore continuità per via dell'ascesa di Giuliano Simeone, restando comunque un importante pilastro della squadra spagnola. Si attendono sviluppi, per capire se la pista di mercato potrà diventare davvero concreta.