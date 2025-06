Come è andata l’ultima stagione di Jadon Sancho al Chelsea

Getty Images

I numeri della stagione

Totale presenze: 42 in tutte le competizioni

Gol: 5

Assist: 10

Premier League: 31 presenze, 3 gol, 5 assist

Conference League: 8 presenze, 2 gol, 5 assist



Un inizio promettente, un finale in calo

Nella stagione 2024–25, Jadon Sancho ha vestito la maglia delin prestito dal, con un'opzione di riscatto fissata a circa 29 milioni di euro, soggetta a condizioni. Ecco un bilancio della sua annata.Sancho ha iniziato bene la stagione sotto la guida di Enzo Maresca, conquistando spazio e fiducia grazie a prestazioni brillanti e un buon contributo offensivo. Memorabile il gol contro il Tottenham e alcuni assist decisivi nella prima parte dell'anno.

Finale amaro e ritorno allo United

Sancho Juve, la situazione

Quale futuro per Sancho?

Tuttavia, da marzo in poi il rendimento è calato: meno brillantezza, pochi tiri in porta e una presenza sempre più intermittente, con diverse sostituzioni anticipate.Sancho ha chiuso la stagione con una nota positiva: un gol nella finale di Conference League, vinta 4-1 contro il Real Betis. Nonostante ciò, il Chelsea ha deciso di non riscattarlo, pagando una penale di circa 5,8 milioni di euro per non procedere con l’acquisto definitivo.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sarebbe tornata a pensare con decisione a Jadon Sancho, già sondato all'inizio della scorsa stagione. Il classe 2000, reduce da un'annata altalenante al Chelsea, è tornato al Manchester United, dove però non rientra nei piani di Rúben Amorim. Per questo, il club inglese è pronto a cederlo.Non solo i bianconeri: anche il Napoli si è inserito nella corsa al giocatore, avendo già avviato contatti con il suo entourage nelle scorse settimane. Si preannuncia dunque un vero e proprio duello di mercato tra Juventus e Napoli, con Sancho come obiettivo di rilievo per entrambe le squadre, alla ricerca di qualità e fantasia sugli esterni.Oggi Sancho è tornato al Manchester United, ma resta sul mercato. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e club della Saudi Pro League hanno già manifestato interesse, a queste si aggiunge anche la Juventus, secondo Sky Sport.