La stagione di Soulé

I numeri

Presenze: 39

Minuti: 3.263'

Gol: 11

Assist: 3

La stagione di Matiassi è conclusa con una cocente delusione. Nonostante il giovane giocatore argentino abbia mostrato il suo talento e sia stato un protagonista in positivo durante la partita tra Frosinone e Udinese, le sue prestazioni non sono state sufficienti a salvare i ciociari dalla retrocessione in Serie B. Soulé ha dato il massimo in campo, dimostrando impegno e abilità, ma il destino della squadra era già segnato. La retrocessione ha lasciato un amaro in bocca a tutti i tifosi e al giocatore stesso, che ora dovrà affrontare nuove sfide. E sul suo futuro, per il momento, sono più i punti interrogativi che le certezze.Ma vediamo come è andata la stagione di Matias Soulè in numeri.