Thuram Juve, come è andata la sua stagione

I numeri

Presenze: 29

Minuti: 2.232'

Gol: 1

Assist: 1

Infortuni

Quanti: 2

Giorni fuori: 32

Partite perse: 4

Non solo Teune Riccardosono al centro delle discussioni di mercato. Tra gli obiettivi della Juventus per il prossimo futuro figura anche Khephren, centrocampista 23enne, figlio di Lilian e fratello dell'interista Marcus. I bianconeri seguono Thuram da tempo, consapevoli che potrebbe diventare una grande opportunità. Il motivo è semplice: il suo contratto scade tra un anno, il che limita il valore del suo cartellino a 25-30 milioni di euro e spinge il Nizza, suo attuale club, a considerare la cessione ora per evitare di perderlo a parametro zero nel 2025.