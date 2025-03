Come è andata la Juventus all'Infinity League

Getty Images

Sabato 22 marzo, la Juventus ha partecipato all’Infinity League 2025, evento calcistico disputato a Monaco di Baviera. La competizione ha visto sfidarsi quattro squadre: Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Inter.La particolarità del torneo è stata la partecipazione di due formazioni per ogni club, una femminile e una maschile, che si sono alternate nei due tempi da 10 minuti. A rappresentare la squadra femminile bianconera sono state, tra le altre, Lisa Boattin, Chiara Beccari, Viola Calligaris, Anna Copelli ed Elisa Camporese. Nella selezione maschile, guidata da Gianluca Pessotto, hanno giocato ex campioni bianconeri come David Trezeguet, Claudio Marchisio, Andrea Barzagli e Simone Pepe.

Le partite della Juventus

Borussia Dortmund-Juventus 8-7

Bayern Monaco-Juventus 7-4

Juventus-Inter 6-10

Sfida equilibrata decisa nei secondi finali. La Juventus chiude il primo tempo sotto 4-3 con reti di Sandy Iannella e doppietta di Anna Copelli. Nella ripresa, Marchisio, Pepe (due gol) e Matri ribaltano il punteggio, ma il Dortmund segna all’ultimo minuto per l’8-7 definitivo.Nel secondo match, il Bayern vince 7-4. Tra i bianconeri segnano Marcu, Camporese, Boni e Iannella, ma non basta per evitare la sconfitta.L’ultima sfida termina con un successo nerazzurro. Dopo un primo tempo positivo (reti di Mustafic, Copelli, Camporese e Boni), la Juventus subisce il ritorno dell’Inter. In gol anche Marchisio e Trezeguet, ma il match si chiude 10-6 per i nerazzurri.