La vittoria della Fiorentina per 3-0 sulla Juventus martedì sera all'Allianz Stadium ha esaltato un ambiente che non solo ha bisogno di punti salvezza, ma sente particolarmente la rivalità coi bianconeri.



Oggi Tuttosport ha fatto una raccolta delle principali dichiarazioni viola nelle ore e nei giorni successivi al match:



"Uno dei simboli della città è il David raffigurato subito dopo aver colpito il gigante Golia, la Fiorentina a Torino a incarnato il coraggio e l'ardimento di questa città che anche quando cade riesce sempre a rialzarsi. Non potevamo sognare messaggio più calzante per questo Natale" (Dario Nardella, sindaco di Firenze)



"Battere così la Juve è il regalo di Natale più bello, grazie" (i tifosi a Campo di Marte)



"Arrivavamo da un periodo duro, questo successo fa la storia di un club. Speriamo sia la svolta!" (Daniele Pradè, direttore sportivo viola)



"Finalmente, il nostro duro lavoro paga e ora lo sanno tutti! Avanti verso il nuovo anno con gran motivazione" (Franck Ribery)



"È nei momenti difficili che si vedono le persone vere" (German Pezzella)



"Grandissima vittoria, continuiamo così" (Nikola Milenkovic)



"Questo è il regalo per Firenze ma è solo l'inizio" (Cristiano Biraghi)



"Un urlo di felicità, rabbia, ricatto, per gridare che siamo vivi" (Christian Kouame)



"Il modo migliore per festeggiare le 200 presenze da titolare con questi colori" (Borja Valero)



"Contro ogni previsione, sempre affamati, non molliamo mai" (Dusan Vlahovic)



"Dopo mesi di critiche smisurate e commenti fortemente negative, la miglior risposta l'hanno data i ragazzi di Prandelli sul campo con una prova che ci lascia ben sperare per il futuro. Un regalo bellissimo" (il presidente viola Rocco Commisso)