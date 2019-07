No, non si tratta proprio di CR7. Eppure, il Padova dà il bentornato al suo Ronaldo, richiamandosi proprio al campione portoghese. Il giocatore, appena arrivato dal Novara, è stato infatti presentato sui social della società veneta giocando sull'ambiguità dell'omonimia. Veste grafica da Cristiano, quindi, nel post pubblicato su Instagram per il Ronaldo biancorosso.