La Juventus ha messo la freccia riconquistando il primo posto in classifica dopo la vittoria contro l'Inter. Il 2-1 sulla squadra di Conte ha avuto effetto anche nelle quote per lo scudetto, dove i bianconeri sono scesi da 1,50 a 1,40. L'Inter Campione d'Italia adesso si può giocare a 4,00 rispetto al 3,50 di qualche giorno fa. Sale anche il Napoli dopo lo 0-0 contro il Torino: da 6,00 a 6,50.