19









L'infortunio di Weston McKennie toglie alla Juventus e a Massimiliano Allegri un centrocampista con caratteristiche uniche in questo reparto, un elemento di imprevedibilità e un profilo molto duttile dal punti di vista tattico: insomma, un'altra tegola dopo lo stop di Chiesa. La Juve senza un altro giocatore capace di saltare l'uomo e di inserirsi: cosa ha in mente Allegri per ovviare a questa situazione?



4-3-3: La squadra vista in campo nel derby contro il Torino, partita in cui McKennie ha iniziato in panchina per poi prendere il posto di Dybala. Con i tre davanti, aggiungere anche l'americano a centrocampo era forse un azzardo; ecco perché Allegri aveva proposto un centrocampo più fisico con Zakaria e Rabiot ai lati di Locatelli. Questo schieramento consente poi a Cuadrado di giocare basso, in un'ipotetica formazione tipo che sarebbe la seguente:



Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro/Pellegrini; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.



4-2-3-1: Con il rientro di Bernardeschi si apre anche questa possibilità e sfruttare magari le caratteristiche di Zakaria in un centrocampo a due, con Locatelli o Arthur al suo fianco. Dietro Vlahovic agirebbero Dybala, Morata e lo stesso Bernardeschi, con la possibilità anche di schierare in quel ruolo Cuadrado e liberare un posto in difesa.



Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro/Pellegrini; Zakaria, Locatelli/Arthur; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.



4-4-2: Spesso McKennie ha ricoperto il ruolo di "finto" esterno in un un centrocampo a quattro. Con la sua assenza, potrebbe essere avanzato Cuadrado, più abituato a giocare in fascia. E per gli altri tre posti lotterebbero in quattro: Zakaria, Rabiot, Locatelli e Arthur, con Bernardeschi alternativa al colombiano e il sacrificio di uno tra Dybala e Morata per affiancare l'intoccabile Vlahovic.



Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro/Pellegrini; Cuadrado/Bernardeschi, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala/Morata, Vlahovic.