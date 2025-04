Come cambia la Juventus senza Yildiz e Koopmeiners: le opzioni di Tudor

Lascenderà in campo nel lunedì di Pasquetta per affrontare il Parma nel Monday Night della 33esima giornata che chiuderà il campionato di Serie A. Una sfida determinante per la Juve in chiave quarto posto ma della quale potrebbero non fare parte due pedine preziose all'interno dello scacchiere di Igor Tudor.Stiamo parlando die diche, come confermato da Tudor in conferenza stampa, sono a forte rischio per la trasferta in terra emiliana: il numero 10 turco è alle prese con una contusione alla coscia che l'ha rallentato nei giorni scorsi, anche se nell'ultimo allenamento il turco ha svolto parte del lavoro con il gruppo. Più delicata, invece, è la questione relativa all'olandese: Koopmeiners, infatti, è alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille che lo renderà difficilmente disponibile per Parma.

Come cambia la Juventus senza Yildiz e Koopmeiners

Chance per Kolo Muani?

Più defilati Conceicao e McKennie?

Senza Yildiz e Koopmeiners, la Juventus sarebbe costretta a ridisegnare interamente la trequarti campo. Potrebbero infatti aprirsi diversi scenari riguardo agli interpreti che saranno chiamati ad agire alle spalle di Dusan Vlahovic che verrà confermato in qualità di riferimento avanzato.Tutti gli indizi, inevitabilmente, portano ache, nonostante gli ottimi responsi offerti da esterno destro, è destinato a fare di necessità virtù andando a colmare l'inaspettata emergenza sulla trequarti campo, lasciando campo libero sulla destra ad uno tra Weah e McKennie. E al suo fianco chi ci sarà? Se il recupero di Koopmeiners pare piuttosto proibitivo, Tudor proverà fino all'ultimo a recuperare Yildiz, anche se viene da pensare che non verranno corsi inutili rischi.Se gli slot da riempire sulla trequarti campo fossero due, occhio alla candidatura di, che potrebbe giocare per la prima volta da titolare sotto la gestione di Tudor e, soprattutto, per la prima volta in campionato si troverebe in campo insieme a Vlahovic dal primo minuto.Il francese potrebbe dunque cogliere una ghiotta occasione per ritagliarsi un minutaggio importante in una partita dal peso specifico enorme per la Juve in chiave qualificazione alla prossima Champions League. L'attaccante di proprietà del PSG era infatti un titolare inamovibile con Thiago Motta, ma dall'arrivo di Tudor la musica è drasticamente cambiata.Da monitorare c'è anche la posizione di Francisco Conceicao, il cui impatto contro il Lecce è stato piuttosto rivedibile, ma secondo quanto riferito da Tudor in conferenza, il portoghese ha dato segnali importanti nel corso della settimana. Basterà per strappare una maglia da titolare? Occhio anche all'opzione: se Tudor decidesse di puntare su Weah come esterno di destra, ecco che il texano potrebbe andare a collocarsi tra le linee, come già accaduto nel corso della stagione, con conseguente ritorno di Cambiaso da titolare.