Come cambia la Juventus senza Yildiz

Juve-Atalanta, le contromisure di Thiago Motta

Kenanè stato indicato come titolare nei piani diper la sfida contro, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il giovane talento turco è alle prese con un’influenza intestinale che rischia di escluderlo dal big match. Le sue condizioni saranno valutate attentamente in mattinata, quando si capirà se potrà essere a disposizione o se dovrà rinunciare alla partita, lasciando un vuoto importante nella formazione bianconera.Nel frattempo, Thiago Motta sta già studiando le possibili contromisure in caso di forfait del classe 2005. Senza Yildiz, la trequarti della Juventus potrebbe vedere alcune variazioni tattiche. Una delle ipotesi più concrete è lo schieramento di Nico González sulla sinistra, mentre Weston McKennie e Teun Koopmeiners si contenderebbero gli altri due posti.

Juve-Atalanta, l’altro ballottaggio

Juve-Atalanta, la probabile trequarti

Nico Gonzalez

Koopmeiners

McKennie

Il dubbio principale riguarda proprio la posizione dell’olandese e dell’americano: entrambi possono giocare sia da trequartisti centrali che sulla destra. Nell’ultima gara contro il Verona, Koopmeiners è stato impiegato più alto a destra quando è entrato in campo, quindi non è da escludere che possa occupare nuovamente quella posizione.Un’altra opzione da tenere in considerazione è l’inserimento di Mbangula sulla trequarti. Il giovane talento potrebbe essere un’alternativa a sinistra, anche se al momento il favorito per quella posizione resta Nico González.Le prossime ore saranno decisive per capire se Yildiz riuscirà a recuperare in tempo o se la Juventus dovrà fare a meno di lui in una sfida fondamentale per la classifica e il morale della squadra. Thiago Motta, nel frattempo, prepara ogni scenario possibile per affrontare al meglio l’Atalanta.