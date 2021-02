Archiviata la vittoria contro la Roma che ha regalato il terzo posto solitario alla Juventus, Andrea Pirlo ha già voltato pagina iniziando a preparare la sfida di martedì contro l'Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Secondo quanto riporta Tuttosport, in mezzo al campo dovrebbe rientrare Rodrigo Bentancur e a destra Juan Cuadrado si riprenderà il posto da titolare. Sull'altra fascia Alex Sandro parte in vantaggio su Danilo. In attacco ballottaggio Morata-Kulusevski come spalla di Ronaldo.