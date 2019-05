L’eventuale approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è destinato a cambiare il mercato bianconero in uscita. Secondo Gazzetta.it, il tecnico di Figline bloccherebbe le possibili cessioni di Miralem Pjanic e Paulo Dybala, giocatori considerati ideali per il suo progetto tattico. Inoltre, verrebbe valorizzato ulteriormente Daniele Rugani: il difensore classe ’94 ha esordito in Serie A proprio agli ordini di Sarri ai tempi dell’Empoli. Quella stagione (2014-15) fu una delle migliori nella carriera del centrale toscano, che collezionò 38 presenze segnando 3 gol.