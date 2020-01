è il colpo da novanta (anzi, del 2000!) messo a segno dalla Juventus. Obiettivo centrato nei giorni scorsi con un affondo finale di 35 milioni più 10 di bonus per convincere l'Atalanta. Il giocatore è arrivato ieri sera alla Continassa ( QUI il video) dove oggi effettuerà le visite mediche. Al Parma è esploso da esterno destro d'attacco nel 4-3-3 di D'Aversa.- alla Milinkovic - nell'Atalanta di Brambilla. Centrocampista moderno, 11 gol e 14 assist in 23 partite.- Ecco perché Dejan può rappresentare un vero e proprio jolly per Maurizio Sarri: esterno d'attacco, mezz'ala e all'occorrenza anche trequartista. Adesso chi rischia il posto? Intanto i club devono ancora mettersi d'accordo sull'arrivo di Kulusevski in bianconero, se farlo venire già a gennaio o aspettare la prossima stagione. Nel primo caso, Kulu può essere finalmente quel trequartista che Sarri cerca da inizio stagione:. A rischiare il posto, in questo caso, sarebbero i vari Rabiot, Khedira e Bentancur (più Emre Can, se dovesse rimanere), visto che dall'altra parta c'è Matuidi considerato fondamentale da Sarri e al centro Pjanic non si tocca. Insomma, Kulusevski è pronto a iniziare la sua nuova avventura subito a mille. Vuole conquistarsi subito la fiducia di tutta la Juve, e Sarri è pronto a calare il suo jolly.