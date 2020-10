La notizia che tutti gli juventini aspettavano è finalmente arrivata: Cristiano Ronaldo is back! Il portoghese è guarito dal Covid e già scalda i motori per tornare in campo. Pirlo lo avrà subito a disposizione per la gara di domenica contro lo Spezia e a farne le spese, probabilmente, sarà Paulo Dybala. CR7 dovrebbe giocare al fianco di Alvaro Morata - lo spagnolo è intoccabile, uno dei giocatori più in forma della Juve - con uno tra Ramsey e Kulusevski sulla trequarti.