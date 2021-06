Durante il lockdown al quale siamo stati costretti a causa del Covid, a Fabio Paratici è bastato vedere un paio di partire dello Schalke per individuare un talento: Weston McKennie, che in poco tempo è diventato un obiettivo della Juve. Anzi, un giocatore della Juve che ripartirà (anche) da lui con il nuovo corso di Massimiliano Allegri. Anche la prossima stagione i suoi compiti non cambieranno, McKennie sarà il centrocampista incaricato di pressare gli avversari e recuperare palloni; in questa stagione ha dimostrato di essere bravo anche con gli inserimenti, che potrebbero aumentare se dovesse essere affiancato da un regista di ruolo.