Il Milan che stasera si presenterà allo Stadium (si riparte dall'1-1 dell'andata) scenderà in campo con un 4-2-3-1. Out Musacchio al centro della difesa, Rebic unica punta. Davanti a Donnarumma (osservato speciale della Juve, da anni) giocherà Kjaer vicino a Romagnoli, Conti a destra e Calabria dall'altra parte per sostituire lo squalificato Theo Hernandez; davanti alla difesa ci saranno Bennacer e Kessie, Bonaventura al centro del terzetto sulla trequarti con Paquetà e Calhanoglu ai lati. In attacco, come detto, l'unica punta è Ante Rebic. Ibrahimovic squalificato.